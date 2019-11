EU-kommisjonen kan godkjennast utan britisk medlem

utenriks

Kommisjonen er «EUs regjering» og leier det praktiske arbeidet og byråkratiet i unionen. Han består av éit medlem frå kvart medlemsland, noko som har vorte komplisert med Storbritannia på veg ut av EU.

Eigentleg skulle britane vore ute for nesten ein månad sidan, før den nye kommisjonen skulle på plass. Det er dermed ikkje nominert nokon britisk kommissær. Etter at brexit vart utsett, er derimot britane forplikta til å komme opp med ein kandidat, sidan landet framleis er medlem av EU.

Det har ikkje skjedd, og det har dermed vore usikkert om det ville vere nokre formalitetar i vegen for at Ursula von der Leyens nye kommisjon overtar etter Jean-Claude Junckers kollegium 1. desember. Måndag godkjente EU-rådet lista over 27 kandidatar, trass i det altså framleis er 28 EU-land.

Dermed ser det juridiske ut til å vere på plass for den nye kommisjonen. Den endelege godkjenninga skjer ved avstemming i EU-parlamentet onsdag.

