Colombias president starta nasjonale samtalar

utenriks

Duque seier dei nasjonale samtalane har som mål å inkludere innbyggjarane i landet i arbeidet med å skissere reformer som skal gå laus på mellom anna korrupsjon og forskjellar. I tillegg skal kvaliteten på utdanninga i landet bli betre, livskvaliteten bli heva i område av landet som har vore hard ramma av konflikt og klima- og miljøarbeid skal i søkelyset.

Dialogen med andre sektorar held fram utover veka.

Samtalane skal gå føre seg til 15. mars.

Torsdag tok meir enn 200.000 menneske til gatene i det som var ein av dei største demonstrasjonane i den nyare historia i landet.

Det er planlagt ein stor studentdemonstrasjon måndag.

FNs generalsekretær António Guterres har sagt i ei fråsegn at han følgjer nøye med på utviklinga i landet. Guterres er positiv til at styresmaktene i landet ser ut til å ha lytta til demonstrantane og no starta ein dialog med befolkninga.

Han er likevel bekymra for voldsbruken og vandalismen som har skjedd dei siste dagane.

(©NPK)