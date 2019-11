Amnesty: Minst 143 drepne under demonstrasjonar i Iran

utenriks

I helga uttalte Amnesty at minst 115 hadde mista livet sidan uroa tok til, men talet er no justert opp.

Dei første protestane braut ut 15. november etter at styresmaktene varsla at drivstoffprisane ville auke med meir enn 200 prosent med umiddelbar effekt. Dei har sidan spreidd seg over heile landet. Motorvegar har vorte blokkerte, bankar og bensinstasjonar sette fyr på og butikkar har vorte plyndra.

Iranske styresmakter har slått hardt ned på protestane. Ifølgje offisielle tal er 180 mistenkte protestleiarar arrestert, medan både iranske eksilgrupper og FN set talet langt høgare.

