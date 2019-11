52 døde etter jordskred og flaum i Kenya

utenriks

Fleire døde har vorte funne i Pokot-regionen, rundt 35 mil nordvest for hovudstaden Nairobi, etter at store nedbørsmengder førte til jordskred og flaum.

Kenyas innanriksdepartement opplyste laurdag at redningshjelp frå hæren og politiet, inkludert helikopter, vart sendt til West Pokot, der det opphavlege dødstalet var rundt 30.

– Talet på personar som no er stadfesta døde er 52, opplyser guvernøren i West Pokot John Lonyangapuo.

Redningsinnsatsen vart laurdag forseinka fordi uvêret har ført til at vegar er uframkommelege og bruer har vorte stengde.

Meteorologar åtvarar no om at meir kraftig nedbør blir forventa å ramme landet fram til tysdag, inkludert West Pokot. Folk blir dermed oppmoda om å vere på vakt for nye skred.

Det er ikkje berre Kenya som for tida er ramma av kraftig nedbør, flaum og jordskred. I fleire land i Aust-Afrika er situasjonen svært alvorleg. Nær éin million menneske berre i Sør-Sudan er ramma av uvêret, og frykta aukar for at det kan bryte ut epidemiar og føre til svolt. Også i Etiopia og Tanzania er det meldt om jordskred.

I Somalia er titusenvis drivne på flukt på grunn av dei uvanleg store vassmassane, som ekspertar knyter til varmare havtemperatur og klimaendringar.

