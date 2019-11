Protestbølgja i verda er ung, leiarlaus og folkeleg, ifølgje forskar

utenriks

Gneistane som starta protestrørslene i verda, er ulike, men det er likevel nokre fellestrekk mellom dei, seier professor Isak Svensson ved institutt for freds- og konfliktforsking ved Uppsala universitet.

– Rørslene synest å vere drivne av unge menneske som føler ei mistru mot heile det politiske systemet. Derfor tar ein til metodar utanfor dei etablerte metodane for å påverke avgjerdstakarar, seier Svensson til nyheitsbyrået TT.

Små krav blir store

Dei første studentane som tok til gatene i hovudstaden i Chile Santiago, demonstrerte mot éin ting: auka kostnader i kollektivtransporten. Etter å ha møtt kraftige reaksjonar frå militæret, auka oppslutninga, og krava utvikla seg til å handle om breie reformer mot den aukande sosiale forskjellen.

Fleire stader i Iran vart rasjoneringa og sjokkhevinga av prisen på drivstoff startskotet for det som skulle utvikle seg til å bli massive demonstrasjonar mot det autoritære regimet i landet.

– Det er ein fellesnemnar. Rørsla byrjar med spesifikke krav av meir avgrensa natur. Dei har så vakse og vorte meir generelle og maksimalistiske, seier Svensson.

Hovudsakleg fredeleg

I fleire av landa, som Libanon, går rørslene på tvers av det som tidlegare var viktige etniske og religiøse skilje. Dei blir drivne kollektivt fram og manglar politiske leiarskikkelsar. Kvinner har ofte ei framståande rolle, ifølgje Svensson.

Han ser òg teikn til at dei fleste av demonstrantane har halde seg til eit ikkjevaldsprinsipp, altså at dei nyttar fredelege metodar som å okkupere torg, stengje vegar eller sittestreike.

– I hovudsak er det sivile som demonstrerer. Nokre stader finst det vald, men demonstrantane har som regel ikkje organisert seg militært, eller væpna seg, seier professoren.

Global spreiing

Svensson meiner at årsaka til at det no er så mange demonstrasjonar rundt om i landet, er at folkeleg motstand smittar. Historisk har denne smitteeffekten primært vore regional, og den globale smitten er ein ny trend.

Svensson trekker til dømes fram dei såkalla «fargerevolusjonane» i tidlegare sovjetiske land på starten av 2000-talet.

– Det finst ofte felles strukturelle problem i land som ligg i nærleiken av kvarandre. Under den arabiske våren fanst liknande brest i demokrati og utvikling i landa, og det var store ungdomskull som ikkje følte dei kunne nå måla sine i livet, seier Svensson.

– Det som verkar annleis denne gongen, er at det er meir globalt enn tidlegare. Fleire regionar reiser seg samtidig, avsluttar han.

