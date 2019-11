Trump vil behalde Pence

utenriks

I Washington har det i lang tid versert rykte om at Trump vil erstatte Pence med den tidlegare FN-ambassadøren i landet Nikki Haley. Og rykta heldt sjølv fram etter at Trump og Pence formelt kunngjorde at dei stiller til attval som høvesvis president og visepresident.

Men fredag avfeia Trump spekulasjonane i eit intervju med Fox News.

– Han er vennen min, sa Trump men hylla samtidig Haley og understreka at ho vil vere «involvert».

Haley gjekk av som FN-ambassadør i fjor. Sidan då har ho skrive ei bok der ho nektar å kritisere Trump sjølv om ho antydar at dei ikkje alltid var samde.

Trump ville likevel ikkje stadfeste at utanriksminister Mike Pomepo vil gå av for å prøve å bli valt inn i Senatet frå heimstaden Kansas.

