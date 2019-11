Tre demonstrantar drepne i Irak

utenriks

To av demonstrantane døydde etter at tryggingsstyrkane brukte tåregass, medan ein person døydde etter at det vart skote med skarp ammunisjon, opplyser anonyme kjelder i helsevesenet og tryggingstenesta.

Torsdag vart ti personar drepne og minst 90 skadde under demonstrasjonar i same gate. Demonstrantane har blokkert fleire viktige bruer i Bagdad som leier over til den grøne sona, som husar mellom anna regjeringsbygg og ambassadar.

Dødsfalla som blir knytte til bruk av tåregass, kjem av at tryggingsstyrkane bruker svært kraftige tåregassgranatar.

Demonstrantane krev mellom anna at det blir rydda opp i den omfattande korrupsjonen og høge arbeidsløysa i landet.

(©NPK)