Svake utsikter for tysk næringsliv

Den såkalla innkjøpssjefindeksen (PMI) ligg på 49,2 i november, den høgaste noteringa på tre månader. Ein PMI under 50 indikerer likevel at økonomien er venta å krympe. Britiske IHS Markit seier tala antydar ein varig svak trend for tysk næringsliv.

– Industrien er framleis fast i resesjon, men indikatorane rører seg i alle fall i riktig retning. Det ser ut til at det verste er over, med mindre det kjem nokre uventa sjokk, seier sjeføkonom Phil Smith i IHS.

Dei dystre framtidsutsiktene kjem sjølv om både hushalda og regjeringa auka forbruket i tredje kvartal. Med ein oppgang på høvesvis 0,4 og 0,8 prosent bidrog dei dermed til at landet så vidt unngjekk å hamne i resesjon. Det skjer når bruttonasjonalprodukt krympar i to kvartal på rad.

I tredje kvartal voks den tyske økonomien med svært beskjedne 0,1 prosent etter å ha falle med 0,2 prosent i kvartalet før. I første kvartal var det ein vekst på 0,5 prosent.

