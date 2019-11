CDU-leiar stiller ultimatum til partifellar

utenriks

Under ein tale på landsmøtet til partiet i Leipzig fredag, bad Kramp-Karrenbauer delegatane ta eit klart val. Anten må dei støtte opp om kursvalet hennar eller så må dei stemme henne ned som leiar.

– La oss avslutte det i dag. Her og no og i dag, sa partileiaren, som for berre eitt år sidan overtok vervet etter statsminister Angela Merkel.

– Manglar retning

Det to dagar lange landsmøtet i Det kristendemokratiske partiet (CDU) var på førehand venta å bli ein turbulent affære for Kramp-Karrenbauer. Mange av dei meir høgreorienterte partifellane hennar hadde på førehand kritisert henne for å vere for vag og retningslaus.

– Eg kjenner ikkje mange som er overtydde av leiarstilen til Kramp-Karrenbauer, seier CDU-politikaren Hans-Jörn Arp til nyheitsbyrået DPA.

Sidan Kramp-Karrenbauer avløyste Merkel som partileiar, har CDU tapt stemmer til Dei Grøne og høgrenasjonalistane i Alternativ für Deutschland i delstatsvalet i Thüringen.

I april vart dessutan Kramp-Karrenbauer sterkt kritisert for ein malplassert vits om toalett til transkjønna.

Blir utfordra av tidlegare rival

Enkelte politikarar i CDU har i førkant av landsmøtet tatt til orde for at det trengst nye hovud i partileiinga. Eit alternativ er advokaten Friedrich Merz, som tapte leiarkampen i fjor. Han står lenger til høgre enn den noverande leiaren.

Merz har dei siste vekene trappa opp kritikken av samlingsregjeringa til Merkel, der også sosialdemokratiske SDF og CDU, søsterpartia til bayerske CSU deltar.

Trass i kritikken er det ikkje venta at Kramp-Karrenbauer vil bli pressa til å gå av no, men fleire partimedlemmer ønsker å påverke retninga til partiet.

– CDU har ingen antenner ute og ingen dagsorden for dei store spørsmåla i vår tid, seier parlamentarisk leiar i CDU i delstatsforsamlinga i Baden-Württemberg, Wolfgang Reinhardt.

(©NPK)