Éin av fire europearar har antisemittiske haldningar

utenriks

Undersøkinga er gjennomført i 14 europeiske land av organisasjonen Anti-Defamation League (ADL), som mellom anna jobbar mot antisemittisme og hatkriminalitet.

Ifølgje undersøkinga har 48 prosent av befolkninga i Polen og 46 prosent i Ukraina antisemittiske haldningar, noko som er ein vekst på høvesvis 11 og 14 prosentpoeng frå førre målinga til organisasjonen i 2016.

Også i Ungarn var det ein auke i delen av befolkninga med jødefiendtlege haldningar, ifølgje spørjeundersøkinga som vart publisert torsdag.

Stabilt i Vest-Europa

Undersøkinga viser at omfanget av antisemittiske haldningar i dei fleste vesteuropeiske landa anten er stabilt eller på veg ned.

I Storbritannia, Spania, Nederland, Italia, Tyskland og Austerrike har det vore ein nedgang, i Frankrike og Sverige er det stabilt, medan det i Danmark og Belgia har vore ein liten auke i omfanget av jødefiendtlege haldningar.

Sverige er landet der antisemittisme er minst utbreidd, med berre 4 prosent.

– Snakkar for mykje om holocaust

I undersøkinga er respondentane spurde om korleis dei stiller seg til ulike stereotypiar.

At nærings- og forretningsliv er påverka av jødar, er blant fordommane det blir spurt om. Stereotypien er utbreidd i Aust-Europa og blir støtta av 72 prosent av ukrainarane og 71 prosent av ungararane som har svart på spørsmåla frå ADL. 56 prosent av polakkane og halvparten av dei russiske respondentane er samde i at jødar har for mykje makt.

I Vest-Europa er trua på at jødar er meir lojale mot Israel enn heimlandet sitt, det vanlegaste antisemittiske synet. 62 prosent av dei spurde i Spania og 32 prosent i Frankrike svarte at dei er samde i denne påstanden.

I tillegg svarte nær halvparten av tyske og austerrikske respondentar at dei synest jødar snakkar for mykje om kva som skjedde med dei under holocaust.

Ikkje samanheng med valdshendingar

Funna i undersøkinga har ikkje samanheng med talet på antisemittiske valdshendingar i europeiske land. Det har sjeldan vore slike hendingar i Ungarn og Polen, medan det var ein auke i Tyskland i fjor på 10 prosent og tilsvarande i Storbritannia i første halvår 2019.

Spørjeundersøkinga fann òg at muslimar i Belgia, Frankrike, Tyskland, Spania, Italia og Storbritannia har meir antisemittiske haldningar enn resten av befolkninga.

Samtidig viser resultata at muslimar i Europa i større grad har vore i kontakt med jødar og har betre tankar om Israel enn muslimar i Midtausten og Nord-Afrika.

(©NPK)