Wallin-støttespelarar på plass då rettssaka mot medieprofilen starta i Stockholm

I forkant av rettssaka hadde Wallin oppmoda Instagram-følgjarane sine til å komme til tingretten i Stockholm for å følgje saka. Då dørene opna klokka ni, var mange av støttespelarane hennar på plass i tillegg til eit stort medieoppbod.

Wallin risikerer å bli dømt til inntil to års fengsel etter at ho i 2017 namngav den kjente TV-profilen Fredrik Virtanen på Instagram og skulda han for å ha valdtatt henne i 2006. Innlegget fekk stor spreiing og vart delt av fleire store profilar i Sverige i sosiale medium.

Wallin melde Virtanen til politiet i 2012, men etterforskinga vart lagt bort på grunn av mangel på bevis.

Utsett for drapstruslar

Det tingretten skal ta stilling til, er om det var forsvarleg av Wallin å spreie skuldingane mot Virtanen.

Virtanen har heile tida nekta for skuldingane, som då dei vart presenterte på Instagram, førte til eit kraftig mediekøyr mot han. Fleire medium vart seinare felte i svenske PFU for måten dei behandla saka på.

På den første rettsdagen forklarte Virtanens advokat Monique Wadsted korleis livet til klienten hennar vart påverka – at han mista venner og kjente, og at det påverka familien hans.

– Han har vorte utsett for ei rekke drapstruslar og andre typar fornærmingar. Han har vorte spytta mot på gata, sa Wadsted.

– Åtvara mot ein farleg person

Cissi Wallin nektar for å ha brote lova og har forklart at ho ser seg sjølv som ein «varslar som åtvara om ein farleg person».

Wallins forsvarar, advokat Percy Bratt, peika i innlegget sitt på kva den sentral stillinga og store makta Virtanen har hatt, og han meiner derfor det var riktig av Wallin å legge ut Instagram-innlegget.

