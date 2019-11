Russland-ekspert åtvarar mot konspirasjonsteori

utenriks

President Donald Trump og hans allierte har bidratt til å fremme ein teori om at styresmaktene i Ukraina prøvde å påverke presidentvalet i USA i 2016.

Fiona Hill, som tidlegare var den øvste Russland-eksperten i Det kvite hus, åtvarar mot å spreie det ho skildrar som ei oppdikta historie.

– Dette er ei oppdikta historie som har vorte gjort og spreidd av tryggingstenester i Russland, sa ho under høyringa i Representanthuset.

Til liks med fleire amerikanske etterretningstenester slo ho fast at Russland – og ikkje Ukraina – stod bak ein kampanje for å påverke det amerikanske valet i 2016. Ho åtvara om at russiske styresmakter førebur seg på å gjere det same fram mot valet i USA neste år.

Russiske styresmakter sjølve har fleire gonger nekta for at dei har stått bak valpåverknad.

Konspirasjonsteorien om ukrainsk valpåverknad var éi av sakene Trump tidlegare i år ønskte at ukrainske styresmakter skulle granske. I tillegg ønskte han seg ei etterforsking som involverte Joe Biden, som kan bli motkandidaten til Trump neste år.

