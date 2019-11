Radikale grep i valprogrammet til Labour

utenriks

– Dette er den mest radikale og ambisiøse planen for å endre landet på fleire tiår. Dette er ein sjanse til endring som kjem éin gong per generasjon, seier partileiar Jeremy Corbyn om programmet som vart presentert torsdag.

Det leiande opposisjonspartiet i Storbritannia går inn for nasjonalisering av breiband, kraftindustri, vassforsyning og jernbane. I tillegg vil partiet gjennomføre enorme investeringar i offentlege tenester, reformere næringslivet og introdusere ei 32-timars arbeidsveke.

Det er òg løfte om ein «grøn industriell revolusjon». Det inneber satsing på nye jobbar og næringar som kan takle den globale oppvarminga, ifølgje Corbyn.

Før presentasjonen vart det òg kjent at Labour vil satse på storstilt utbygging av offentlege bustader. Årleg skal det byggjast 150.000 nye bustadar som skal underlegast utleigeregulering.

Ny avrøysting

Sjølvsagt har brexit ei sentral rolle òg i dette programmet. Innan eit halvt år etter at ho er innsett vil ei ny Labour-regjering få på plass ein ny avtale med EU og deretter halde ei ny folkeavrøysting om medlemskap.

– Det britiske folket har siste ord. Uansett kva utfallet blir, vil regjeringa vår setje det ut i livet, sa Corbyn til frammøtte partifellar og journalistar.

Labour ligg førebels bak det konservative regjeringspartiet på målingane. Mange aktivistar innrømmer at det uklare brexitstandpunktet til partiet skadar partiet. Verken partiet eller Corbyn vil ta stilling for eller mot framleis EU-medlemskap.

Auka skattar

Corbyn håper likevel ein bodskap om å ta tak i økonomisk forskjell etter ni år med konservative sparetiltak skal gi partiet auka oppslutning før valet 12. desember.

Nasjonalisering og auka offentleg pengebruk kostar, og partiet varslar derfor fleire skatteaukar. Dei 5 prosentane som tener mest, må belage seg på å betale meir i skatt. Selskapsskatten skal aukast, og oljeselskap og multinasjonale storbedrifter skal påleggjast å betale meir.

– Gammaldagse idear

Statsminister Boris Johnson har ikkje lagt fram noko detaljert program enno. Det viktigaste løftet hans er framleis «å få brexit unnagjort» og han meiner ei ny folkeavstemming vil splitte befolkninga endå meir. I motsetning til Labour, vil Dei konservative kutte inntektsskatten. Også toryane vil ha omfattande bustadbygging.

Før detaljane i valmanifestet til Labour vart kjente, skulda regjeringspartiet dei for ansvarslaus pengebruk og for å ha gammaldagse, sosialistiske idear.

Labour-leiar Jeremy Corbyn trekte på si side parallellar til dei økonomiske reformprogramma i USA på 1930-talet. Under president Franklin D. Roosevelt auka staten sin forbruk for å få fart på økonomien under Den store depresjonen.

