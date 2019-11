Nye vitne stadfestar rolla til Giuliani

utenriks

Både Russland-ekspert Fiona Hill og diplomaten David Holmes omtalte torsdag rolla som den personlege advokaten til Donald Trump visstnok har hatt.

Holmes fortalde at Giuliani kom med fleire utsegner som viste at han jobba for at Ukraina måtte igangsette etterforskingar, mellom anna av Biden-familien. Joe Biden kan bli motstandaren til Trump i presidentvalet i USA neste år.

Fiona Hill, som tidlegare var den øvste Russland-eksperten i Det kvite hus, fortalde at Giuliani fremma saker som etter hennar syn «kunne heimsøkje oss på eit seinare tidspunkt».

– Og eg føler det er der vi er i dag, la ho til under ei høyring i Representanthuset.

Begge vitna fortalde òg om rolla til EU-ambassadøren til USA, Gordon Sondland, som forklarte seg under ei høyring dagen før.

Holmes fortalde om ein telefonsamtale mellom Sondland og Trump som han òg har skildra tidlegare. Diplomaten påstår at han overhøyrde Trump spørje om president Volodymyr Zelenskyj i Ukraina ville få i gang «etterforskinga».

Sondland svarte at Zelenskyj ville gjere alt Trump bad om, ifølgje Holmes.

