Labour legg fram detaljert valprogram

Det største opposisjonspartiet ligg bak det konservative regjeringspartiet på målingane og vil med det nye programmet prøve å tette luka.

Energi, samferdsel og bustader er nokon av områda der Labour ser for seg at staten skal få ein større rolle. Partiet seier dei årleg vil bygge 150.000 offentlege bustader underlagt utleigeregulering. Labour vil òg skape fleire hundre tusen «grøne jobbar» for å kjempe mot klimaendringar.

Dei konservative skuldar partiet for ansvarslaus pengebruk og for å ha gammaldagse, sosialistiske idear.

Labour-leiar Jeremy Corbyn trekker på si side parallellar til dei økonomiske reformprogramma i USA på 1930-talet: Under president Franklin D. Roosevelt auka staten forbruket for å få fart på økonomien under Den store depresjonen.

