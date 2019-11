Kim Jong-un avviser invitasjon frå Sør-Korea

utenriks

Sjølv om Nord Korea viste takksemd over å ha fått invitasjonen, som Moon sende i eit personleg brev til Kim 5. november, svarte Kim at det ikkje var «nokon grunn» til å delta i møtet i Busan neste veke, ifølgje statlege medium.

Moons sørkoreanske regjering har vorte skulda for å lene seg på USA for å løyse problema med nabolandet og for å ha mislykkast i å etterkomme Kims avtalar med Moon på dei tre siste møta dei har hatt med kvarandre.

ASEAN består av ti søraustasiatiske land, mellom anna Filippinane, Singapore og Thailand. Møtet i Sør-Korea blir halde måndag og tysdag neste veke.

– Det er posisjonen vår at eit toppmøte mellom leiarane i nord og sør ikkje ville vere noko meir enn ein formalitet i ei tid der ingen av løfta gitt ved Panmunjom, Pyongyang og Mount Paektu har vorte oppfylte, heiter det i Kims brev, ifølgje KCNA.

