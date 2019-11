Israels president ber Knesset finne ny statsminister

utenriks

– Frå og med i dag og dei neste 21 dagane er avgjerda om kven som skal danne regjering i Knessets hender, sa Rivlin.

Finn ikkje det israelske parlamentet ei løysing, kan landet stå overfor det tredje valet sitt på under eitt år.

Etter at Benjamin Netanyahu førre månad ikkje klarte å danne ein ny, styringsdyktig koalisjon, var det Benny Gantz' tur til å ta over stafettpinnen. Onsdag vart det klart at opposisjonsleiaren ikkje har klart å danne ein ny regjeringskoalisjon innan tidsfristen.

Ei regjering i Israel må ha fleirtalsstøtte frå nasjonalforsamlinga Knessets 120 sete, og ein styringsdyktig koalisjon må danne eit fleirtal på minst 61 som stiller seg bak enten Gantz, Netanyahu eller ein outsider. Denne personen får så fjorten dagar på å danne ei koalisjonsregjering.

Viss forsøket mislykkast, blir Israel tvinga til å halde endå eit val i mars.

Ved valet i september fekk verken statsminister Benjamin Netanyahus Likud eller Gantz' parti Blått og kvitt fleirtal.

