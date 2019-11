Handelsavtale mellom EU og Singapore trer i kraft

utenriks

Singapore er EUs største handelspartnar i Søraust-Asia, og over 10.000 selskap frå unionen er etablerte i det asiatiske finanssenteret, opplyser EU-kommisjonen på ein pressekonferanse.

– I ei tid der det blir stilt spørsmål ved ein open og regelstyrt verdshandel, treng vi slike avtalar meir enn nokosinne. Dette er den 16. avtalen vi har fått på plass sidan 2014, seier EUs handelskommissær Cecilia Malmström. EU har totalt 42 slike avtalar med 73 handelspartnarar.

Handelen mellom EU og Singapore er nokså jamt fordelt mellom varer og tenester, høvesvis 53 og 51 milliardar euro i året. Det svarer til drygt 500 milliardar kroner per sektor med dagens kurs.

I fjor enda handelsbalansen for varer med eit overskot på 16 milliardar euro for EU, viser tal frå EUs statistikkbyrå Eurostat. Året før gav tenester eit handelsoverskot for EU på 6,5 milliardar.

