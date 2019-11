Amnesty: Google og Facebooks forretningsmodellar truar menneskerettane

utenriks

Amnesty argumenterer for at det å tilby folk gratis internettenester i byte mot å nytte personleg informasjon frå brukarane for å tilby målretta annonsar, truar ytringsfridommen.

– Trass i den reelle verdien av tenestene dei tilbyr, har plattformene til Google og Facebook ein kostnad, skriv organisasjonen i den ferske rapporten «Surveilliance Giants».

Amnesty påpeikar at det er problematisk at den einaste måten ein kan bruke tenestene på, er å overgi seg til eit system som bygger på menneskerettsbrot.

Businessmodellen er «gjennomgåande uforeinleg med retten til eit privatliv», fastslår organisasjonen.

Facebook har òg vorte kritisert for at dei publiserer politisk reklame, mellom anna etter at selskapet i oktober kunngjorde at det ikkje kjem til å faktasjekke innlegg frå politikarar eller valkampapparata deira.

Torsdag kunngjorde Google at dei har vedtatt å gjere politisk reklame mindre målretta mot brukarane. Frå januar vil dei som publiserer politiske reklamar, berre få rette dei mot personar basert på breie kategoriar, som kjønn, alder og bustad. Avgjerda blir gjort kjent etter at mikrobloggtenesta Twitter har vedtatt at dei forbyr politisk reklame.

(©NPK)