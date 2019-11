Politisk hengemyr i Israel

utenriks

Det er opposisjonsleiaren Benny Gantz som har overtatt stafettpinnen og har frist til midnatt natt til torsdag med å danne ein styringsdyktig koalisjon. Dei anstrengingane vil neppe lukkast utan at Lieberman er med på laget.

Valet i september viste at verken statsminister Benjamin Netanyahus Likudparti eller partiet til Gantz Blått og kvitt fekk fleirtal, men snarare måtte gå i kompaniskap med det jødiske innvandringspartiet til Lieberman.

To vonde

Etter fleire veker med forhandlingar med begge dei to store seier Lieberman at han verken kan gå for den eine eller andre løysinga.

– Eg har gjort alt, snudd kvar stein, seier han.

Lierberman ønsker mest ei nasjonal samlingsregjering der dei to store inngår, men Netanyahu og Gantz klarer ikkje å bli samde om fordelinga av makt og posisjonar.

Gantz fekk regjeringsoppdraget då Netanyahu førre månad måtte erkjenne at røyningane hans ikkje nådde fram.

For tredje gong

Dersom situasjonen er like fastlåst ved midnatt, rykker det tredje valet på under eitt år nærare. Viss Gantz mislukkast, har nasjonalforsamlinga Knesset 21 dagar på seg til å skape fleirtal på minst 61 for ein ny kandidat. Denne personen får så fjorten dagar til å danne ei koalisjonsregjering.

Skulle Knesset ikkje klare å samle seg bak ein kandidat, eller viss denne kandidaten ikkje lukkast med regjeringsoppdraget, blir det utskrive nyval.

– Ein tredje runde er ei dårleg løysing, men ein kan ikkje legge til side grunnleggande prinsipp og verdiar, seier Gantz i ein kommentar til den vanskelege situasjonen han er i.

