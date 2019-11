Ny rapport: Produsentlanda sprenger klimabudsjettet

utenriks

I den nye rapporten «Produksjonsgapet» har norske CICERO Senter for klimaforsking, svenske Stockholm Environment Institute (SEI), FNs miljøprogram (UNEP) og fleire andre institutt sett nærare på planane til ti av landa i verda som vinn ut mest kol, olje og gass.

Analysen viser at desse landa – der Noreg er inkludert – planlegg å vinne ut så mykje kol, olje og gass at utsleppa av klimagassar i 2030 vil ligge 50 prosent høgare enn det som er mogleg viss verda skal nå Parisavtalens mål om å avgrense den globale oppvarminga til maksimalt 2 grader over førindustrielt nivå.

Den planlagde produksjonen er 120 prosent høgare enn det nivået som kan tillatast viss oppvarminga skal avgrensast til 1,5 grader.

Det er kol som sprenger budsjettet mest. Det er planlagt utvinning av 150 prosent meir kol i 2030 enn det som er i samsvar med ei global oppvarming på 2 grader og 280 prosent meir enn det som er i samsvar med 1,5 grader.

For olje og gass er gapet på 40–50 prosent.

– Dette er problemstillingar som Noreg må ta på alvor, seier CICEROS Bård Lahn, ein av forskarane som står bak rapporten.

