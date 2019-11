Medium: Sondland rettar skuldingar mot Trump

utenriks

Dette vil Sondland seie under ei høyring i Representanthuset onsdag, ifølgje nyheitsbyrået AFP og TV-stasjonen CNN. Dei har fått tilgang til det ferdigskrivne opningsinnlegget til EU-ambassadøren under høyringa.

Sondland kjem òg til å seie at Trump venta på eit mogleg møte med president Volodymyr Zelenskyj i Ukraina i eit forsøk på å oppnå ei gjenyting – òg omtalt som «quid pro quo».

I tillegg vil Sondland hevde at han følgde ordrar frå Trump i Ukraina-saka, som er bakgrunnen for at Demokratane i Representanthuset vurderer riksrett mot presidenten.

