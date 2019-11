Mann arrestert på Malta etter drap på journalist

utenriks

Forretningsmannen Yorgen Fenech vart arrestert på yachten sin då han var i ferd med å forlate hamna i Portomaso tidleg onsdag morgon.

Politiet på Malta har ikkje kommentert hendinga.

Den arresterte mannen er leiar for eit selskap som vann ein konsesjon frå Maltas regjering i 2013 om å bygge eit gasskraftverk.

I 2018 vart Fenech avslørt som eigaren av eit hemmeleg offshoreselskap med namn 17 Black.

Selskapet hadde samband til Konrad Mizzi, som har hatt ei rekke ministerpostar i den maltesiske regjeringa, og Keith Schembri, stabssjef for statsminister Joseph Muscat. Både Mizzi og Schembri har nekta for skuldingar om at dei tok imot betaling frå det hemmelege selskapet.

Daphne Caruana Galizia skreiv om 17 Black nokre månader før ho vart drepen av ei bilbombe nær heimen sin 16. oktober 2017. I fleire artiklar skulda ho regjeringsmedlemmer og personar med nære samband til regjeringa for korrupsjon.

Arrestasjonen av Fenech skjer dagen etter at politiet arresterte ein mann dei meiner var mellomleddet mellom dei som utførte og dei som bestilte drapet på Galizia.

Avisa The Times of Malta skreiv tysdag at regjeringa vurderer å gi mannen påtaleunnlating dersom han kan leie etterforskarar til dei som bestilte drapet, ifølgje Reuters.

(©NPK)