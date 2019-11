UD: Kursendringa til USA gjer arbeidet for fred i Midtausten vanskelegare

utenriks

– Den norske haldninga til dei israelske busetjingane ligg fast og er forankra i ei rekke resolusjonar frå Tryggingsrådet i FN og vurderingar frå Den internasjonale domstolen i Haag, seier Søreide i ein kommentar til NTB.

– Regjeringa ser på busetjingane som folkerettsstridige og som eit hinder for ei forhandla fram tostatsløysing, understrekar ho.

Utanriksminister Mike Pompeo i USA kunngjorde måndag at USA ikkje lenger meiner at israelske busetjingar på den okkuperte Vestbreidda er i strid med folkeretten.

«Ikkje nærare»

USA slo i 1978 fast at busetjingane til Israel på den okkuperte, palestinske Vestbreidda ikkje er i samsvar med folkeretten. Vurderinga har vore eit viktig grunnlag for Midtausten-politikken til USA i over 40 år.

– Hovudmålet med det langsiktige engasjementet vårt i konflikten mellom israelarane og palestinarane er å bidra til ei forhandla tostatsløysing, der to statar lever side om side i fred innanfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser. Berre ei forhandla tostatsløysing kan skape varig og berekraftig fred, seier Søreide.

– Fråsegnene frå utanriksminister Mike Pompeo i USA om lovlegheita av israelske busetjingar på Vestbreidda får oss ikkje nærare ei politisk løysing på konflikten og kan òg gjere arbeidet for fred endå vanskelegare.

– Historisk urett

Frå opposisjonen er reaksjonane på kursendringa til USA sterke.

– Historisk urett av USA: Okkupasjonen av palestinsk land er og blir i strid med folkeretten, skriv leiar Jonas Gahr Støre i Arbeidarpartiet på Twitter tysdag.

Han var utanriksminister i Noreg frå 2005 til 2012 og brukte mykje tid og krefter på arbeidet med å løyse konflikten mellom israelarar og palestinarar.

– Dei som vel å sjå bort frå okkupasjonen, støttar urett mot palestinarane og skaper nye problem for Israel. Det er ikkje demokratisk når fleire millionar innbyggjarar blir nekta stemmerett, seier Støre.

Spørsmålet om dei israelske busetjingane har, til liks med statusen til Jerusalem, sikkerheita til Israel og retten palestinske flyktningar har til å vende heim, i fleire tiår vore blant dei vanskelegaste spørsmåla i konflikten.

– Utruleg farleg

Leiar Audun Lysbakken i SV stiller no Søreide spørsmål i Stortinget om saka.

– Kva er reaksjonen til utanriksministeren på meldinga om at USA endrar syn på busetjingane til Israel, og korleis blir det norske synet formidla til amerikanske styresmakter? vil han vite.

– Snuoperasjonen frå USA er utruleg farleg. I verste fall vil Israel tolke dette som ein blankofullmakt til å halde fram den aggressive busetjingspolitikken og stadig større annektering av Vestbreidda, seier han til NTB.

Lysbakken meiner saka viser at USA «ikkje bryr seg om internasjonal rett», og at dette må få konsekvensar.

– Eg forventar at Noreg no er svært tydelege i kritikken sin, noko vi ikkje har vore dei siste åra. Vi må stå opp for det som er rett, og tydeleg fordømme denne neglisjeringa av internasjonal rett og menneskerettane.

(©NPK)