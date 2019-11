To fengselsvakter sikta etter dødsfallet til Epstein

utenriks

Siktingane er dei første knytt til etterforskinga av dødsfallet til milliardæren i ei fengselscelle på Manhattan 10. august.

Dei to vaktene hamna i søkelyset kort tid etter dødsfallet, fordi dei var ansvarslege for å overvake høgsikkerheitscella kor Epstein vart halden.

I staden for å sjekke cella kvar halvtime, slik dei skulle etter forskriftene, skal dei ha sove i fleire timar og forfalska loggar for å dekke over kva dei hadde gjort. Tysdag vart det kjent at dei er sikta for å ha forfalska loggane.

Epstein, som hadde fleire mektige og berømte venner i USA og Storbritannia, var sikta for menneskehandel og overgrep mot fleire unge jenter og kvinner.

Etter dødsfallet verserte det ei rekke konspirasjonsteoriar og rykte og dødsfallet til milliardæren.

Familien til Epstein engasjerte òg ein patolog, som sa at skadane som vart kartlagde under obduksjonen kunne tyde på drap.

Påtalemakta uttalte likevel tysdag at videoovervaking frå fengselet stadfestar at Epstein var åleine då han døydde.

