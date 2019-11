Russland har henta heim 32 barn av IS-medlemmer frå Irak

utenriks

Statleg russisk TV viste tysdag bilde av barna som kom Zjukovskij-flyplassen utanfor Moskva. Barna, som er mellom eitt og ni år, skal gjennom medisinske undersøkingar før dei blir henta av slektningar.

Russlands utanriksdepartement opplyser at barna enten har vorte haldne i asylmottak eller i fengsel med mødrene sine i Irak.

Dei 32 barna utgjer den fjerde gruppa av russiske barn som blir sende heim frå Irak. Ifølgje utanriksdepartementet har totalt 122 barn vorte henta heim.

Russlands president Vladimir Putin har tidlegare anslått at over 4.000 russiske borgarar og rundt 5.000 borgarar frå andre tidlegare sovjetstatar har slutta seg til IS i Syria og Irak.

(©NPK)