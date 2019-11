Røyk frå skogbrannar gir farleg luft i Sydney

utenriks

Den farlege røyken frå skogbrannane nord for Sydney gir helsefarleg luft fleire stader i byen tysdag.

Luftkvaliteten fekk raskt eit farleg nivå tysdag morgon lokal tid, og i nokre område vart var nivået oppe på 300–400 på luftkvalitetsindeksen. Luftkvaliteten er rekna som god når han er under 66 på den same indeksen, skriv The Sydney Morning Herald.

Rår folk til å bli inne

Røyken kjem frå skogbrannane i Gospers Mountain og er venta å lette utover dagen når vinden aukar. Det er likevel ikkje venta at røyken forsvinn heilt, og styresmaktene ber folk om å ta forholdsreglar, skriv news.com.au.

Innbyggarar blir bedne om å opphalde seg innandørs, lukke vindauge og dører og å vere på stader som har klimaanlegg, viss det er mogleg. Folk blir òg bedne om å unngå harde treningsøkter, særleg dei som har astma, og om å bruke masker med filter.

For folk flest vil ikkje røyken gi alvorlege symptom, men føre til såre auge, nase og hals, opplyser helsestyresmaktene i delstaten New South Wales (NSW).

Skogbrannane i NSW har øydelagt om lag 2,5 millionar dekar med jordbruksområdet og utmark dei siste vekene. Det brenn på 110 stader på austkysten av Australia.

Framleis stor brannfare

Brannfaren aukar på grunn av ekstrem tørre forhold som følgje av tre år med tørke, som ifølgje ekspertar er forverra på grunn av klimaendringane, skriv nyheitsbyrået Reuters.

Skogbrannar er vanleg på denne tida i Australia, men skogbrannsesongen starta tidleg i år og har allereie kravd minst fire liv og øydelagt meir enn 300 heimar.

Temperaturen og brannfaren er venta å auke denne veka, og brannvesenet i NSW jobbar på spreng for å hindre spreiing av brannane.

– Meir enn 1.300 brannfolk jobbar med desse brannane. Dei utfører preventive tiltak og prøver å avgrense spreiinga no som det er meldt om varmt og tørt vêr med mykje vind, seier brannvesenet i ei fråsegn attgitt av Reuters.

I Sør-Australia er det innført forbod mot å gjere opp eld. Onsdag kan temperaturen der komme opp i 40 grader, skriv nyheitsbyrået AFP.

