FN beklagar det endra synet til USA på israelske busetjingar på Vestbreidda

utenriks

Utanriksminister Mike Pompeo i USA sa måndag at å kalle dei israelske busetjingane for eit brot på folkeretten ikkje har fungert.

Han tok dermed avstand frå eit syn som har vore eit viktig grunnlag for Midtausten-politikken til USA i over 40 år.

– Fråsegna er beklageleg. Vi forpliktar oss framleis til ei tostatsløysing basert på relevante FN-vedtak, seier talsperson Stephane Dujarric i FN tysdag.

Både i Noreg og i resten av verda er det i stor grad semje om at busetjingane til Israel strir med folkeretten. Dette vart òg slått fast av Tryggingsrådet i FN i 2016.

Bakgrunnen for dette synet er mellom anna den fjerde Genèvekonvensjonen, som forbyr okkupantmakter å flytte delar av eiga befolkning til okkuperte område.

Over 700.000 israelske busettarar bur i nærare 240 busetjingar og såkalla utpostar på den israelskokkuperte Vestbreidda, inkludert Øst-Jerusalem. Israel okkuperte dei to områda under Seksdagarskrigen i 1967.

