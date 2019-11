Eriksen Søreide i møte med den nye utanrikssjefen i EU

utenriks

Josep Borell skal etter planen overta etter utanrikssjef Federica Mogherini i EU ved månadsskiftet.

– Han er i dag utanriksminister i Spania, så eg kjenner han frå før, mellom anna gjennom Nato. Ein skal nok ikkje overdrive tydinga av det, men ein skal heller ikkje sjå bort frå at det er viktig å ha gode personlege relasjonar òg, seier Eriksen Søreide til NTB.

Ho seier det er viktig for Noreg å knyte kontaktar med dei nye ansvarlege i EU-institusjonane tidleg.

– Solid samarbeid

– Vi har heile tida lagt vekt på å ha ein god dialog med institusjonane i EU og personane som er der. Det er viktig for å ta vare på interessene til Noreg på ein god måte. Eg er sikker på at vi skal få eit godt arbeidsforhold til Borell, slik vi har med Mogherini no.

Utanriksministeren har tidlegare hatt ein lang telefonsamtale med Borell, der inntrykket var at mykje av politikken kjem til å liggje fast òg etter at den nye EU-kommisjonen tar over.

– Det kjem sikker nokre justeringar med ny kommisjon og nytt parlament, men eg opplever at samarbeidet med EU er solid. Slik er det opplevd frå EU òg, og det er derfor eit ønske frå dei om å samarbeide òg på område som ikkje ligg direkte under EØS-avtalen.

Orienterte om Nav-skandalen

Før ho møtte Borell var det nettopp EØS-samarbeidet som var hovudtema for dagen. I EØS-rådet orienterte statsråden om den pågåande trygdeskandalen i Noreg.

– Eg synest det var naturleg å orientere om at saka har oppstått og korleis regjeringa følgjer opp, både med å gå gjennom alle sakene, og at det er sett ned ein uavhengig granskingskommisjon. Det trur eg det vart sett pris på, seier ho.

Onsdag deltar Eriksen Søreide på utanriksministermøtet til Nato i den belgiske hovudstaden.

(©NPK)