EU: Polen må sikre sjølvstende for behandling av dommarklager

Det vedtok EU-domstolen tysdag.

Dersom Høgsterett ikkje meiner nemnda er uavhengig nok, skal slike tvistar avgjerast av ein annan polsk rettsinstans, ifølgje dommen.

For å avgjere om disiplinærnemnda er uavhengig, må dommarane i Høgsterett mellom anna vurdere om dommarane er «frie frå påverking eller press når dei utøver rolla si». Retten skal òg sjå på korleis medlemmene vart oppnemnde, og korleis instansen jobbar for å sikre juridisk sjølvstende, heiter det i dommen.

– Sjølv om faktorane ein undersøkjer kvar for seg ikkje er tilstrekkelege til å stille spørsmål om sjølvstende, kan det vere det når ein ser dei samla, heiter det i avgjerda frå den Luxembourg-baserte domstolen.

Tapte sak

Saka er den siste i ein serie polske juridiske reformer som blir gått etter i saumane av EU. Disiplinærnemnda er ein nøkkelkomponent i reformene. Dei har makt til å seie opp kvar enkelt polsk dommar og aktor, og kritikarar meiner det polske rettsvesenet har vorte underlagt for stor politisk kontroll.

Polen vart tidlegare denne månaden felt i EU-domstolen etter å ha innført ei reform i 2017 som innebar at pensjonsalderen vart senka frå 67 til 65 år for menn og til 60 år for kvinner. Samtidig fekk justisministeren fullmakt til å la dommarar halde fram i jobben etter oppnådd pensjonsalder.

Polen handla lovstridig og krenkte sjølvstendet til rettsvesenet då landet senka pensjonsalderen ulikt for kvinnelege og mannlege dommarar, fastslo EU-domstolen. Ifølgje nyheitsbyrået Ritzau har likevel Polen allereie justert reforma frå 2017, og det er opp til EU-kommisjonen å vurdere om den meiner endringane er tilstrekkelege.

Blir sendt tilbake

Bakteppet i den aktuelle saka tysdag var meldingar frå tre høgsterettsdommarar som vart tvinga til å gå av med pensjon som følgje av tidlegpensjonreforma.

Polsk Høgsterett bad EU-domstolen vurdere sjølvstendet til disiplinærinstansen som under normale omstende skulle ha behandla klagene frå dei tre dommarane, men EU-domstolen seier no at polsk Høgsterett sjølv må gjere den vurderinga.

I ein tale til det polske parlamentet tysdag oppmoda statsminister Mateusz Morawiecki til at reformene av rettsvesenet må halde fram og uttalte at «innbyggjarane har rett til effektive domstolar».

