Alle skuldingar mot Assange lagt bort i Sverige

utenriks

Nyheita om at den siste saka er lagt bort, vart sleppt på ein pressekonferanse i Stockholm tysdag. Aktor Eva-Marie Persson meiner at bevisa er svekte og at dei ikkje er tilstrekkelege for å stille Assange for retten.

– Det var ikkje ei heilt enkel avgjerd, seier Persson.

Ho meiner likevel at kvinna som har meldt Assange for valdtekt, framleis er truverdig. I staden er det mangel på munnlege støttebevis som gjer at saka no blir lagt bort.

– Det kjem hovudsakleg av at det har gått lang tid sidan hendinga. Minna bleiknar av naturlege grunnar, seier Persson.

Saker lagt bort

Etterforskinga av Assange i Sverige har gått føre seg i større eller mindre grad sidan 2010. Då vart Assange skulda for valdtekt mot éi kvinne og seksuelle overgrep mot ei annan i samband med eit Sverige-besøk.

Den minst alvorlege saka vart lagt bort i 2015 på grunn av foreldingsfristen. Valdtektssaka vart lagt bort i 2017, men då fordi Assange var i ambassaden til Ecuador i London, noko som gjorde etterforskinga praktisk vanskeleg.

Då Assange vart henta ut av ambassaden av britisk politi og fengsla i april i år, vedtok svensk påtalemakt å ta opp att etterforskinga.

Valdtektssaka ville først vore forelda neste år, men no har svensk påtalemakt altså valt å legge bort saka fordi den antar at bevisa ikkje er sterke nok for ein fellande dom.

Avviser skuldingane

Assange har heile tida avvist skuldingane. Han har frykta at saka i Sverige ville bli brukt som eit påskot til å utlevere han til USA. Australiaren sit no fengsla i Storbritannia i vente på ei avgjerd om i kva grad han skal utleverast til USA.

Amerikanske styresmakter skuldar han for mellom anna å ha hjelpt til med eit datainnbrot som førte til lekkasje av store mengder hemmelegstempla dokument, mellom anna om krigføringa til USA i Irak. Lekkasjane vart publiserte av WikiLeaks og førte til nyheitsoppslag i ei rekke medium verda over.

Assange heldt til i ambassaden til Ecuador i London i sju år for å sleppe unna ei utlevering til Sverige. Helsetilstanden hans blir skildra som svært alvorleg av både ei FN-utsending og faren til Assange.