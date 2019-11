Afghanistan har sett fri tre Taliban-fangar for fangeutveksling

utenriks

Dei to gislane er amerikanske Kevin King og australske Timothy Weeks. Nøyaktig kvar dei to er ikkje klart. Begge er professorar ved The American University i Kabul og vart bortførte av Taliban i august 2016.

Dei tre Taliban-fangane er Anas Haqqani, som er veslebroren til Taliban-toppen Sirajuddin Haqqani, og dessutan to andre høgtståande personar i Taliban. Sirajuddin Haqqani er leiar for det mektige Haqqani-nettverket og nestleiar i Taliban.

Dei tre skal ha vorte lauslatne for over ei veke sidan av Afghanistans president Ashraf Ghani.

