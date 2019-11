Tyrkisk flyselskap kjøper ti Boeing 737 MAX-fly

utenriks

Dei ti amerikanske flya kjem i tillegg til ein tidlegare orde frå selskapet på 32 fly av same type.

– Vi har full tillit til at Boeing vil levere trygge, pålitelege og effektive fly, seier direktør for selskapet, Jens Bischof.

Flyprodusenten Boeing meiner at flya kan vere tilbake på vengene i januar.

Boeing 737-MAX var Boeings mestseljande flymodell fram til dei to ulykkene i oktober i fjor og mars i år, der til saman 346 menneske omkom. Ulykkene førte til at om lag 370 slike fly no har stått på bakken i over sju månader.

Granskinga av den første av dei to ulykkene har avdekt at feil med manøvreringssystemet MCAS, manglande trening og feil vedlikehald er blant årsakene til at flya styrta.

