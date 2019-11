utenriks

Presidenten har vorte oppmoda til å forklare seg av demokraten Nancy Pelosi, leiaren for Representanthuset. Ho har òg opna for at han kan svare på spørsmål skriftleg.

På Twitter hevdar Trump måndag at han ikkje har gjort noko gale og at han ikkje vil styrke truverdet til prosessen han kallar ein heksejakt og ein svindel. Likevel vil han vurdere å følgje oppfordringa frå Pelosi.

– For å få Kongressen fokusert igjen, vil eg sterkt vurdere det! skriv Trump.

