Det er venta at vasstanden vil søkke dei kommande dagane, opplyser lokale styresmakter. Det er etterlengta nyheiter for den flaumramma byen. Under flaumane nådde vatnet det høgaste nivået på meir enn hundre år.

Tre av dei ti verste flaumane som nokon gong er registrerte i byen, fann stad førre veke. Rundt 70 prosent av Venezia var rørt av flaum søndag då vasstanden steig til 150 centimeter over havnivå.

