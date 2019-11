Kraftig auke i avskoginga i Amazonas

utenriks

Den brasilianske romforskingsorganisasjonen INPE la måndag fram tal for det som kallast skogåret 2019. Dette er dei tolv månadene fram til juli i år.

Avskoginga i den brasilianske delen av Amazonas auka med nesten 30 prosent samanlikna med førre skogår. Tala blir gitt att av mellom anna nyheitsbyrået Reuters.

– Tala er alarmerande høge. Vi må hugse på at Amazonas har vore utsett for avskoging i fleire tiår. Vi nærmar oss eit mogleg vippepunkt, kor store delar av skogen vil vere så skadd at han kollapsar, seier Øyvind Eggen, leiar for organisasjonen Regnskogfondet.

Avskoginga ligg no på det høgaste nivået sidan 2008. Ei viktig årsak blir rekna å vere politikken til president Jair Bolsonaro i Brasil. Han vart innsett ved årsskiftet og har gjort det klart at han prioriterer landbruk framfor miljøvern.

Noreg har i ei årrekke bidratt med store pengesummar til vern av regnskogen i Brasil. Norske styresmakter meiner regjeringa til Bolsonaro har brote føresetnadane for samarbeidet, og regnskogstøtta er derfor stansa inntil vidare.

