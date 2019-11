Høgsterett i Hongkong meiner maskeforbodet er i strid med grunnlova

utenriks

Forbodet er eit av fleire tiltak som er innførte i eit forsøk på å stoppe dei hyppige demonstrasjonane som har prega byen dei siste månadene.

Måndag konkluderte høgsterett i Hongkong med at forbodet krenkjer grunnleggande rettar meir enn det som er nødvendig for at forbodet skal ha effekt.

Regjeringa i Hongkong brukte ein lov frå kolonitiden, som berre kan brukast unntaksvis i krisetilfelle, for å rettferdiggjere forbodet.

Maskeforbodet gjeld for alle opptog med over 30 personar, eller forsamlingar på over 50 personar. Straffa for å dekke til ansiktet er på opp mot eitt års fengsel eller ei bot på nærare 30.000 kroner. Forbodet gjeld for demonstrantar som bruker ansiktssmaskar for å skjule identiteten sin, ifølgje styresmaktene.

Det er uklart kva for konsekvensar avgjerda i høgsterett får for maskeringforbodet.

(©NPK)