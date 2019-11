Fleire drepne i luftangrep mot kjeksfabrikk i Libya

utenriks

Talet på drepne varierer. Ifølgje nyheitsbyrået AP er det snakk om sju personar, medan DPA melder om ti drepne. Talet på såra varierer frå 15 til 35. Arbeidarane ved fabrikken er hovudsakleg frå Afrika og Bangladesh. Dei fleste av dei drepne og såra var utlendingar.

Søk- og redningsarbeidet måtte stansast mellombels fordi det framleis var fly i lufta i området, opplyser talsmann for ambulansetenesta Osama Ali. Søket i dei samanrasa bygningsmassane vil halde fram så snart det er trygt.

Tripoli har sidan april vore ramma av kampar mellom den såkalla Libyske nasjonale hær og ei samling av militsgrupper med lause band til den internasjonalt anerkjente regjeringa. Regjeringa har skulda grupperingar under leiing av opprørsleiaren Khalifa Haftar for å prøve å overta kontrollen over Tripoli ved å gjennomføre luftangrep som rammar sivile.

