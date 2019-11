Eit fleirtal av amerikanarane vil avsetje Trump

utenriks

I tillegg svarer 6 prosent at president Trump bør stillast for riksrett, men ikkje gå av. 38 prosent svarer at dei er mot riksrett.

Målinga er gjennomført av Ipsos for ABC News og er den første målinga som er utført etter at riksrettshøyringane vart opna for offentlegheita.

Onsdag vart utspørjingane for første gong sendt direkte på TV. Det kan verke som at det har vore ein auke blant dei som er for riksrett, etter at direktesendingane byrja.

I eit gjennomsnitt av målingar utført før onsdag, svarte 48 prosent at dei var for at Trump skulle avsetjast, medan 46 prosent svarte at dei var mot riksrett, ifølgje nettstaden FiveThirtyEight.

Ifølgje målinga til ABC News følgde 58 prosent av amerikanarar over 18 år dei direktesende høyringane nokolunde tett, medan 42 prosent ikkje følgde dei.

I september kunngjorde demokraten Nancy Pelosi, leiaren for Representanthuset, ei gransking som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett. Demokratane vil bevise at Trump misbrukte makta si ved å be Ukraina om hjelp til å vinne presidentvalet neste år.

