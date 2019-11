Bolivia: Vegsperringar fører til mangel på bensin og mat

utenriks

Ved å innføre ei slik luftbru kan ein unngå vegblokadane som er reiste av støttespelarar til tidlegare president Evo Morales, melder BBC. Styresmaktene håper å få til leveransar frå lufta òg til andre byar i landet.

Morales gjekk av 10. november etter skuldingar om valfusk, og han søkte sidan asyl i Mexico. Minst 23 menneske har mista livet i uroa som har ramma landet etter valet.

Lange køar

Fungerande president Jeanine Añez, som sjølv er møtt med krav om at ho må trekke seg, sa søndag at det innan kort tid vil bli halde val for å rette opp igjen det demokratiske truverdet i landet.

Det har oppstått lange køar i hovudstaden der folk venta for å tak i basisvarer. Protestane heldt fram gjennom helga etter at ni menneske fredag mista livet i valdelege samanstøytar mellom tryggingsstyrkar og kokabønder i byen Cochabamba.

Morales har hatt sterk støtte i dette området, og fagforeiningane til kokadyrkarane gitt Añes frist til måndag kveld for å trekke seg.

Vegsperringar

Pro-Morales-demonstrantar blokkerte førre veke vegen mellom La Paz og nabobyen El Alto. Dei har no òg sett opp sperringar på ei viktig transportrute til Santa Cruz, som er finanssentrumet i landet. Også vegar til landbruksområde aust og midt i landet er ramma, ifølgje AFP.

Demonstrantane har dessutan sperra vegen til eit raffineri som sørger for leveransar av drivstoff og naturgass til heile La Paz-regionen.

(©NPK)