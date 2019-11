Norske laksegigantar blir etterforska for prissamarbeid i USA

utenriks

Det opplyser selskapa sjølv i børsmeldingar, ifølgje DN Investor.

Dei tre blir allereie granska av EU-kommisjonen for brot på konkurransereglane, og dette skal vere bakgrunnen for at USAs justisdepartement òg har starta ei etterforsking. Selskapa har òg mottatt varsel om massesøksmål frå aktørar i USA.

I ei børsmelding torsdag kveld, opplyser Mowi, tidlegare Marine Harvest, at dei har fått eit varsel frå justisdepartementet i USA om kriminaletterforsking.

Mowi og Salmar skriv begge at dei meiner det ikkje er noko grunnlag for EUs inspeksjon, massesøksmålet eller kriminaletterforskinga, men opplyser at dei fullt ut vil samarbeide med amerikanske styresmakter.

Det er to underbruk av Grieg Seafoods dotterselskapet Ocean Quality AS som blir etterforska.

– Grieg Seafood og Ocean Quality AS kjenner ikkje til nokon praksis som underbygger skuldingane eller andre praksisar som undergrev konkurransen, verken i EU eller USA, skriv selskapet.

Det er ingen nyheiter om saka i EU, opplyser dei vidare.

I midten av februar stadfesta EU-kommisjonen at dei hadde gjort umelde inspeksjonar av fleire norske selskap som driv med oppdrett av atlanterhavslaks etter mistanke om prissamarbeid.

