Markusplassen i Venezia stengt på grunn av flaum

Vatnet dekker store delar av Venezia fredag. Det er tredje dagen på rad med storflaum i den norditalienske byen. Blant stadene i byen som er ramma, er den ikoniske Markusplassen.

– Eg er nøydd til å stenge plassen for å unngå helserisiko for innbyggarane. Det er ein katastrofe, seier ordførar Luigi Brugnaro fredag formiddag. Då vart vasstanden ifølgje DPA målt til 153 cm over det normale havnivået, og det heldt fram med å stige.

Før plassen stengde, vassa turistar rundt på plassen i vatn til knea.

Brugnaro anslår at vatnet har påført skadar for om lag 1 milliard euro.

– Vi har øydelagt Venezia. Vi snakkar om skadar for rundt 1 milliard euro, og det er berre for tysdag, ikkje for i dag, sa Brugnaro tidlegare på dagen.

Fredag morgon åtvara Brugnaro om at flaumen ikkje er over.

– Eg oppmodar folk til å unngå reiser og halde seg oppdatert på vasstanden, skreiv Brugnaro på Twitter.

Onsdag stod mellom 80 og 90 prosent av byen under vatn som følgje av den verste flaumen på over 50 år. Då stod vatnet 187 cm over normalnivå.

Vatnet har dei siste dagane skapt store øydeleggingar i byen. Torsdag beskreiv Italias statsminister Giuseppe Conte situasjonen som «eit stikk i hjarte av landet» og erklærte unntakstilstand i byen.

Regjeringa har òg gitt ei nødløyving på 20 millionar euro for å handtere flaumen.

