Litauens president har benåda to spiondømte russarar

utenriks

Det opplyser kontoret til presidenten på heimesidene sine. Saka vart først omtalt av VG i Noreg.

Dei siste dagane har det vore venta at president Gitanas Nauseda ville benåde dei to russarane, slik at dei kan utvekslast mot norske Frode Berg og to litauarar som er spiondømte i Russland.

Ei fangeutveksling er venta å skje i nær framtid.

– Eg har ingen ytterlegare kommentarar om dette på noverande tidspunkt. Vi vil svare på moglege spørsmål i nær framtid, seier talspersonen til presidenten, Antanas Bubnelis, til Baltic News Service (BNS).

Den tidlegare norske grenseinspektøren Frode Berg vart arrestert under eit besøk i Moskva i desember 2017. I april i år vart han dømd til 14 års fengsel for spionasje.

Norske styresmakter har lenge jobba for å få han utlevert, og den siste tida har arbeidet vore tett knytt opp mot Litauen. Sidan russiske spionar har sete fengsla i landet, har det dukka opp ei moglegheit for å få Frode Berg inkludert i ei fangeutveksling.

Førre veke vedtok parlamentet i Litauen ei lov om spionutveksling som kan bane veg for at Frode Berg (64) kan få komme heim.

(©NPK)