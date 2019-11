Knehøgt vatn dekker Markusplassen i Venezia

utenriks

Vatnet er venta å dekke store delar av Venezia fredag. Det er tredje dagen på rad med storflaum i den norditalienske byen.

Fredag morgon åtvarar borgarmeisteren i byen Luigi Brugnaro om at flaumen ikkje er over.

– Vinden held fram med å blåse. Eg oppmodar folk til å unngå reiser og halde seg oppdatert på vasstanden, skriv Brugnaro på Twitter.

Vasstanden er venta å nå det høgaste nivået fredag rundt klokka 11.20.

Onsdag stod om lag 90 prosent av byen under vatn, som følgje av den verste flaumen på over 50 år. Då stod vatnet 1,87 meter over normalnivå.

Vatnet har dei siste dagane ført til store øydeleggingar i byen. Torsdag beskreiv Italias statsminister Giuseppe Conte situasjonen som «eit stikk i hjartet av landet» og erklærte unntakstilstand i byen.

Regjeringa har òg gitt ei nødløyving på 20 millionar euro for å handtere flaumen.

