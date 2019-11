Kenya og Somalia samde om normalisering etter at oljestrid forsura forholdet

utenriks

Avtalen inneber mellom anna at innbyggarane i Kenya og Somalia igjen får visum til å besøke nabolandet.

Avtalen vart kunngjort torsdag kveld etter eit møte mellom Kenyas president Uhuru Kenyatta og den somaliske motparten Mohamed Abdullahi Mohamed.

Dei to omtaler no forholdet mellom Somalia og Kenya som «uvurderleg», og begge ønsker eit tettare samarbeid. I avtalen står det ikkje noko om grensestriden i Indiahavet, der begge land meiner å ha krav på eit område på over 100.000 kvadratkilometer som blir antatt å ha store førekomstar av gass og olje.

Forholdet mellom dei to landa forverra seg kraftig tidlegare i år då Somalia vedtok å selje konsesjonar som gir rett til leiteboring i det omstridde området.

Kenya reagerte med å kalle heim ambassadøren sin, og Somalia har skulda Kenya for å ha arrestert og konfiskert passa til somaliske ministrar som ønskte å reise inn i Kenya.

Begge land har klaga striden om havområdet inn for Den internasjonale domstolen (ICJ).

