Hongkong-demonstrantar trassar president Xi Jinpings åtvaring

President Xi Jinping sa torsdag at demonstrantane trua det politiske systemet i byen, og at å «avslutte valden og kontrollere kaoset» var hovudprioritet.

Fredag trassar tusenvis av demonstrantar Xis åtvaring. Svartkledde demonstrantar okkuperte universitetsområde, medan kontortilsette måtte tole endå ein dag med forseinkingar på eit vandalisert tognettverk og med avsperra gater.

Mange fryktar no at Xi og den kinesiske regjeringa vil setje inn soldatar for å ta tilbake kontrollen over byen.

Demokratiprotestane i Hongkong er no inne i ein av dei mest valdelege periodane sidan demonstrasjonane starta i sommar. Den siste veka har to personar mista livet i hendingar knytt til protestane.

Spenninga mellom politi og demonstrantar auka igjen fredag etter at den statsstyrte kinesiske avisa The Global Times tvitra at det kom til å bli innført portforbod i byen. Avisa trekte tweeten like etterpå, men fleire statskontrollerte medium held fram med å hinte om at portforbodet kan bli innført.

– Sjølv om det står att å sjå om eit portforbod vil bli innført, er hardare tiltak unekteleg nødvendige, skriv avisa China Daily i ein leiar fredag morgon.

Ein 70 år gammal mann døydde torsdag etter å ha blitt treft av ein murstein under ein samanstøyt mellom demonstrantar og folk som var sinte på dei.

Måndag vart ein mann sett fyr på av ein svartkledd demonstrant. Same dag skaut politiet ein uvæpna demonstrant på kort hald.

