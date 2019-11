Bergs advokat: Frode Berg har akkurat kryssa grensa til Litauen

utenriks

– Frode Berg er no i Litauen, sa presidentrådgivar Jonas Vytautas Žukas på pressekonferansen.

Berg vart utlevert til Litauen saman med to litauarar som er dømde for spionasje i Russland. Det litauiske presidentkontoret skriv på sine eigne nettsider at Berg vart overlevert til den norske ambassaden i Litauen.

– Han kom for kort tid sidan over grensa frå Kaliningrad til Litauen. Eg er i Litauen og ventar på å møte han snart, seier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes.

Til VG seier dottera til Berg, Christina Berg, at familien no er overlykkeleg.

– Det einaste vi vil seie no, er at vi er overlykkelege og glade.

Utleveringa av dei spiondømde skjedde på grensa mellom Litauen og Russland klokka 11 norsk tid fredag.

Tidlegare fredag vart det kjent at Litauens president Gitanas Nauseda har benåda dei to spiondømde russarane Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko, som truleg inngår i ein utvekslingsavtale om Frode Berg.