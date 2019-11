USA vil behalde rundt 600 soldatar i Syria, stadfestar forsvarsminister

utenriks

Utsegna fall til pressa på eit fly undervegs til Seoul, der forsvarsministeren byrjar ein rundtur i Asia. Esper presiserer at det er snakk om det nordaustlege Syria.

Dette er området president Donald Trump i oktober sa han vil trekke alle amerikanske styrkar ut av. Han kalla konflikten ein «krig utan slutt», av den typen USA ikkje lenger vil vere part i.

Forsvarsminister Esper seier at uttrekkinga held fram, men at det til sjuande og sist vil bli verande ein styrke på rundt 600 mann. Han la til at talet kan endre seg, særleg viss europeiske land vil styrke sitt nærvær i området.

Trumps avgjerd om tilbaketrekking møtte ein storm av kritikk, både frå allierte i NATO og land i regionen. Mange uttrykte uro for at IS skal kunne omgruppere seg i den urolege situasjonen i det nordaustlege Syria.

Trump modererte avgjerda si og sa at ein viss styrke vil bli verande i Syria for å verne verdifulle oljefelt.

