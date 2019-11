Tyrkia deporterer éin brite og sju tyskarar som blir skulda for å vere «terrorkrigarar»

utenriks

Det tyrkiske innanriksdepartementet har ikkje komme med fleire detaljar om kven dei utanlandske statsborgarane er.

Tyske tryggingskjelder har tidlegare oppgitt at ein familie på sju frå den nordtyske byen Hildesheim skulle sendast heim torsdag, men det er uklart om det er desse som no er deporterte. Familien blir knytt til ei ytterleggåande islamistgruppe, eller «salafistrørsle».

Den tyske regjeringa har òg opplyst at Tyrkia planlegg å deportere to tyske kvinner som blir knytte til IS fredag. Dei to vart arresterte etter å ha rømt frå ein leir i Ain Issa i Syria.

