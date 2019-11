Ny eksperimentell ebolavaksine tatt i bruk i Kongo

utenriks

Meir enn 250.000 menneske i regionen er allereie vaksinert med ein annan ebolavaksine, som vart introdusert i 2018.

Berre i Kongo har det svært dødelege ebolaviruset kravd over 2.100 liv sidan epidemien braut ut i august i fjor.

Då viruset vart påvist i millionbyen Goma i juli i år, erklærte Verdshelseorganisasjonen (WHO) global krise.

Organisasjonen har måtta legge press på regjeringa i Kongo for å få godkjent den nye og eksperimentelle belgiskproduserte vaksinen.

Mellom 2014 og 2016 mista over 11.300 personar livet etter å ha vorte smitta av blødingsfeberen ebola i Vest-Afrika. Etter at det store utbrotet var over, er det registrert fleire sporadiske tilfelle av smitte.

